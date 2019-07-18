شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط العاب نارية وتقبض على عدد من مطلقيها في رام الله

الشرطة تضبط العاب نارية وتقبض على عدد من مطلقيها في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم كميات كبيره من الالعاب الناريه والقت القبض على اربعة اشخاص من مطلقيها في رام الله .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان شرطة محافظة رام الله والبيره قامت منذ صباح اليوم بنشر عدد من دوريات الشرطه في المحافظه عقب اعلان نتائج الثانوية العامة (الانجاز) للحد من ظاهرة اطلاق الالعاب النارية والحفاظ على النظام العام حيث ضبط كميات كبيره من الالعاب النارية في اماكن متفرقة والقت القبض على اربعة اشخاص من مطلقيها .

واكدت ان الشرطة قامت بالتحفظ على الاشخاص الاربعه تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .

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