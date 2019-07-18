أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء

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رام الله - دنيا الوطن

أدى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.



وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).