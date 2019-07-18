شؤون فلسطينية

أبطال "توجيهي" الخارقين.. تفوق من رحم المأساة وأسماء وقصص لا تُنسى

أبطال "توجيهي" الخارقين.. تفوق من رحم المأساة وأسماء وقصص لا تُنسى
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
خاص دنيا الوطن
 تحتفل معظم العائلات الفلسطينية اليوم بأجمل أعراس أبنائهم بعدما نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019 في جميع محافظات الوطن الفلسطيني.

ونشرت وزارة التربية التعليم، صباح اليوم، العشرة الأوائل في الثانوية العامة (الإنجاز) خلال بيان صحفي.

ورغم أن كل طالب هو بطل قصته، بطل تعبه وشجاعته، بطل الضغوطات التي واجهها، إلا أن هناك قصصاً فرضت نفسها بتميزها، باختلاف ظروفها، بجمال الحصاد النهائي.

  
الطالبة المُكافحة سلسبيل عرباسي من سلفيت، لم تكن رحلة توجيهي فقط التي تعيشها، بل تزامنت مع رحلة علاجها أيضاً، ولم تستسلم لمرضها، وحصلت على معدل 78.4، رغم وجودها في مستشفى جامعة النجاح لغسيل الكلى.


لم يسمح الشقيقين التوأم تسنيم ومحمد جمال أبو ظريفة، بأن يسيطر الحزن عليهما وعلى العائلة، بعدما فقدوا قبل أشهر قليلة، شقيقتهم التي كانت تدرس الطب في مصر، إثر تسريب غاز في مسكن الطالبات التي كانت تمكث به، حيث تفوقت تسنيم بمعدل 98.9%، وتفوق محمد بمعدل 89.1%، وقاموا بإهداء نجاحهما لروح شقيقتهما التي لم يكتمل حلم عائلتها بها.


يكاد الوالدان ينفجران فرحاً بتفوق وتميز ابنهما، فما بال والدي التوائم الأربعة ديما ودينا وسوزان ورزان، من مدينة القدس؟ حيث حصلت التوائم الأربع الحافظات للقرآن على معدلات 94 و 92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي.


تركها والدها طفلة صغيرة، قبل أكثر من 16 عاماً، لكن الطالبة نور سعد ابنة الشهيد القسامي رامي سعد استطاعت أن تحصد معدل 99% وتهديها لروح والدها الذي لم تلمس ملامحه سوى من الصور، وملامحها.


لن ينسى أحداً البطل الشهيد مهند الحلبي، لذلك كان حصول شقيقته سجى على معدل 80.7 بالفرع الأدبي بالثانوية العامة، فرصة لاستذكار بطولته، وثأره لصديقه ضياء التلاحمة، واستشهاده بعد تنفيذ عملية طعن في باب الأسباط ببلدة القدس القديمه ، وفجر "ثورة السكاكين".

  

بنات وأبناء وزوجات الأسرى، انتصرت لذويهن القابعين خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، يحققون أجمل النجاحات ليؤكدوا أن لا أحد يقف في وجه حياتهم، ويحبون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلاً، وهاهي أسماء أبناء الأسرى الناجحين في محافظات قطاع غزة:
 ابنة الأسير علاء أبو حزر الطالبة "جمانة" معدل 93%.  
ابنة الأسير ضرار أبو سيسي الطالبة "ملك" معدل 86% .
زوجة الأسير هشام حرارة الطالبة معدل 78.8%.  
ابنة الأسير مجدي سالم الطالبة "هناء" معدل 71%.
 ابن الأسير إياد أبو الجديان الطالبة "محمد" معدل 68%.
 ابن الأسير يوسف مقداد الطالبة "مصطفى" معدل 64%.
 ابنة الأسير زكريا الكفارنة الطالبة "هبة" معدل 63%.
 ابنة الأسير أسامة أبو العسل الطالبة "ميساء" معدل 58%.
 ابن الأسيرعاكف أبو هولي الطالبة "أحمد" معدل 74%.



استطاعت سما مسك من الخليل، ابنة الشهيد رائد مسك، أن تتفوق وتحصل على معدل 95.3 في الفرع العلمي بالثانوية العامة، بعد مرور 16 عاماً على استشهاد والدها.

 

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