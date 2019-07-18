القوات البرية الإسرائيلية: جاهزون للحرب بغزة ومستعدون لهزيمة حماس



وقد أسفر التصعيد الاخير على قطاع غزة، عن استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين، فيما قتل عدد اخر من المستوطنين نتيجة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات.



رام الله - دنيا الوطنقال العميد أوري غوردين، قائد القوات البرية، التابعة لجيش الاحتلال: "إن الجيش الإسرائيلي أكثر استعداداً للحرب في غزة، مما كان عليه في عام 2014"، بحسب ما جاء على موقع إذاعة جيش الاحتلال.وأضاف: "الجيش الاسرائيلي جاهز ومستعد لدخول قطاع غزة، وهزيمة لحركة حماس"، وفقاً للإذاعة.يذكر أن قطاع غزة، شهد في الاونة الاخيرة، العديد من التصعيدات العسكرية، بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وذلك نتيجة لتعثر تفاهمات التهدئة.