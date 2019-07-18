فلسطين تَستضيف اجتماع الاشتراكية الدولية أواخر الشهر الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

ستعقد الاشتراكية الدولية اجتماعاً لها في مدينة رام الله، أواخر الشهر الحالي، بدعوه من مفوضية العلاقات الدولية لحركة (فتح) وبمشاركة جبهة النضال والمبادرة.



الاجتماع سيناقش التطورات السياسية الفلسطينية والإقليمية والدولية، وانسداد الأفق السياسي في الشرق الأوسط بسبب الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية، والسبل الكفيلة لحماية حل الدولتين كخيار سياسي، يُجمع عليه المجتمع الدولي، ودعم القضية الفلسطينية.



ويشار إلى أن الاشتراكية الدولية تضم في عضويتها 162 منظمة وحزباً سياسياً من القارات الخمس في العالم.



وعقد اجتماع الاشتراكية الدولية في فلسطين يعد بمثابة دعم دولي كبير للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تواجه فيه القضية الفلسطينية مشاريع التصفية، التي تقودها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال.