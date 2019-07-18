الأول على فلسطين: وعدت أمي بأن أحصل على معدل 99.7 وهذا ما حدث بالفعل

خاص دنيا الوطنأعرب الطالب داوود سامي حمدان، "الأول على فلسطين"، في نتائج الثانوية العامة، عن فخره وسعادته، بالتفوق في امتحانات الإنجاز للعام 2019.وقال الطالب حمدان من بلدة "بيت دجن" في نابلس: "حصلت على معدل 99.7، وهذا المعدل أهلني لأن أحصل على لقب الأول على مستوى فلسطين، وأشكر الجميع على ما قدموه لي، سواءً أسرتي، أو أساتذتي في المدرسة".وأضاف: "كنت قد تنبأت بأنني سأحصل على معدل 99.7، ووعدت والدتي بذلك، وبالفعل هذا ما حصل"، متابعًا: "سأقوم بدراسة الطب وتحديدًا "جراحة الأعصاب"، كي أساعد الناس من وراء هذا المهنة الإنسانية".