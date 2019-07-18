الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية ويستولي على "كرفان" في عصيرة الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طرقاً زراعية واستولت على (كرفان) في بلدة عصيرة الشمالية غرب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت خلة اللحام جنوب قرية عصيرة الشمالية، واستولت على (كرفان)، وأغلقت طرقاً زراعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).