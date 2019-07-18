اقتحامات استفزازية جديدة وصلوات تلمودية في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

شهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات استفزازية لعصابات المستوطنين، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مصدر في الأوقاف الإسلامية، أن عدداً من المستوطنين، أدوا صلوات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.



وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، حراسة وحماية المستوطنين من لحظة اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة وتجوالهم في المسجد، وحتى الخروج منه من جهة باب السلسلة.