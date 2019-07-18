الحاصلة على المرتبة الاولى برام الله: ختمت المنهاج بالتجريبي وراجعته بالوزاري

98.7، في الفرع الادبي.





وقالت الطالبة سلسبيل: "كنت أذاكر أولا بأول، وأتابع الدورس مع المعلمات، وأحضرها في البيت، ولكن في فترة الامتحانات شعرت بالتوتر والخوف".













وأضافت: "كنت منظمة وقتي، فأذكر لساعات، وأرتاح لاخرى، حتى لا أضغط نفسي، حيث كنت خاتمة للمنهج في وقت امتحان التجريبي، وفي الامتحان الوزاري فقط كنت أراجع الدروس"

رام الله - دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، الفرحة التي عمت منزل الطالبة سلسبيل الشافعي الحاصلة على المرتبة الاولى على محافظة رام الله والبيرة، بمعدل