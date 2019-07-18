الحاصلة على المرتبة الاولى برام الله: ختمت المنهاج بالتجريبي وراجعته بالوزاري
رام الله - دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، الفرحة التي عمت منزل الطالبة سلسبيل الشافعي الحاصلة على المرتبة الاولى على محافظة رام الله والبيرة، بمعدل 98.7، في الفرع الادبي.
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، الفرحة التي عمت منزل الطالبة سلسبيل الشافعي الحاصلة على المرتبة الاولى على محافظة رام الله والبيرة، بمعدل 98.7، في الفرع الادبي.
وقالت الطالبة سلسبيل: "كنت أذاكر أولا بأول، وأتابع الدورس مع المعلمات، وأحضرها في البيت، ولكن في فترة الامتحانات شعرت بالتوتر والخوف".
وأضافت: "كنت منظمة وقتي، فأذكر لساعات، وأرتاح لاخرى، حتى لا أضغط نفسي، حيث كنت خاتمة للمنهج في وقت امتحان التجريبي، وفي الامتحان الوزاري فقط كنت أراجع الدروس"
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