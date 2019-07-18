شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: نحتاج أطرافاً أخرى بجانب مصر لدفع ملف المصالحة

أبو مرزوق: نحتاج أطرافاً أخرى بجانب مصر لدفع ملف المصالحة
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، إن ثمة حاجة للمساعدة في دفع ملف المصالحة الفلسطينية من أطراف أخرى، بالإضافة إلى الجهد المصري المبذول.

وأكد أبو مرزوق، وفق صحيفة (الشرق الأوسط)، على أهمية تنشيط الدور الروسي في الملف الفلسطيني في مواجهة "التفرد الأميركي" وخطة واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو مرزوق، أنه بحث مع الجانب الروسي خلال زيارته إلى موسكو، توفير شبكة حماية للفلسطينيين في المحافل الدولية، وتنشيط التحرك الروسي؛ للضغط على إسرائيل في إطار الجهود المبذولة؛ لتثبيت تفاهمات التهدئة.

وأعرب أبو مرزوق عن ارتياحه للنقاشات مع الجانب الروسي، وقال: إنه دعا موسكو إلى توسيع تدخلها في الملف، مشيراً إلى أن لدى الروس أوراقاً كثيرة للضغط.

ولفت إلى أن روسيا، أنهت التفرد الغربي في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها أن تلعب دوراً أنشط في الملف الفلسطيني، مشدداً على أن البحث تطرق إلى أهمية "العمل على قطبية جديدة في المنطقة".

وتابع: "على المستوى الإقليمي نريد لروسيا دوراً ضاغطاً على إسرائيل؛ لإنجاز التفاهمات التي تم التوصل إليها بدعم ورعاية من جانب مصر".

وقال: إن إسرائيل لم تلتزم بتلك التفاهمات وتعمل على تأجيج أجواء عدم استقرار بشكل دائم، مضيفاً أن وجود طرف آخر ضاغط على إسرائيل لحفظ التفاهمات أمر مهم.

وقال أبو مرزوق: إن المصالحة أمر وطني حيوي؛ لتعزيز القدرة على مواجهة محاولات استهداف الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه لو كان الوضع الفلسطيني متماسكاً لزادت فعالية مواجهة الإجراءات والتدابير التي تستهدف الشعب الفلسطيني من (صفقة القرن) والتدابير التي تقوم بها واشنطن، إلى قرار وزارة العمل اللبنانية، حول تصاريح العمل للفلسطينيين.

وحول موقف الحركة، حيال احتمال توجيه دعوة روسية جديدة للحوار بين الفصائل الفلسطينية، أعرب أبو مرزوق عن ترحيب حماس، قائلاً: "إذا تلقينا دعوة سنحضر بالتأكيد". 

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