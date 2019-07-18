"الخارجية" تُعلن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات بالمحافظات (رام الله/ الخليل/ جنين/ نابلس/ بيت لحم)، وذلك من الساعة 08:30 صباحاً، وحتى الساعة 14:30، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت).



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ 21/7/2019 وحتى تاريخ 1/9/2017 لتسهيل معاملات المواطنين، خاصة الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وإنجازها بأسرع وقت ممكن.



وأشارت الخارجية إلى جملة من الإرشادات العامة لإتمام معاملات التصديق:



تصادق وزارة الخارجية والمغتربين على جميع المعاملات المستخدمة بالخارج، بعد مصادقتها من جهات الاختصاص على النحو التالي:



شهادة الثانوية العامة، يصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم أولاً، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.



معاملات الأحوال المدنية (شهادة ميلاد/ حسن سيرة وسلوك/ صورة عن جواز السفر/ شهادة وفاة) يصادق عليها من قبل وزارة الداخلية، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.



الفحص الطبي (خلو أمراض) يصادق عليه من وزارة الصحة، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.



عدم محكومية، يتم إصدارها من وزارة العدل، ثم يصادق عليها من وزارة الخارجية والمغتربين.



الوكالات بكافة أنواعها يُصادق عليها من وزارة العدل، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.



المعاملات الشرعية (عقود زواج/ وكلات شرعية/ عزوبية/ طلاق/ ترمل) يتم مصادقتها من ديوان قاضي القضاة، ثم وزارة الخارجية والمغتربين.



ولفتت إلى أن رسوم المصادقة على الشهادات والمعاملات الشرعية يبلغ 20 شيكلاً، ورسوم المصادقة على الوكالات بكافة أنواعها 80 شيكلاً.