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النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، عن إلغاء قرار وزير العمل، كميل أبو سليمان، بحق العمال والتجار الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، بحسب ما جاء على موقع قناة (الأقصى).

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس: إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، مؤكداً أن الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما في السابق.

وأثارت خطة وزارة العمل اللبنانية لمكافحة "العمالة الأجنبية غير الشرعية" حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين اعتبروا أن القرار موجه ضدهم، فتظاهروا وأقفلوا مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة.

وكان وزير العمل اللبناني، أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

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