شاهد: أربعة توائم فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

رام الله - دنيا الوطنتفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019، حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي.وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.