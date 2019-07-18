شؤون فلسطينية

شاهد: أربعة توائم فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

شاهد: أربعة توائم فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
تفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019، حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي.

وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.

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