شاهد: أربعة توائم فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
تفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019، حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي.
وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.
تفوقت أسرة فلسطينية كاملة، في امتحانات (الإنجاز) للعام 2019، حيث تفوقت الأخوات التوائم الأربعة، الحافظات للقرآن: ديما ودينا وسوزان ورزان شنيطي.
وحصلت التوائم الأربعة، على معدلات 94 و92.1 و91.4 و91.1 بالفرع العلمي بالثانوية العامة.
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