إسرائيل تنشر قبة حديدة جديدة بالجنوب يسهل تدميرها بـ "كلاشنكوف"

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن إسرائيل نصبت "قبة حديدة" جديدة عند حدودها الجنوبية مع قطاع غزة، مشيرةً إلى أن ذلك أدهش الخبراء.





وأوضحت الوكالة، أن الرادار التابع لمنظومة الدفاع الجوي المسماة "القبة الحديدية" أصبح على مقربة من الحدود مع قطاع غزة إلى درجة يمكن معها تدميره بسهولة.



​وحسب الوكالة، فقد أشار أحد الخبراء إلى إمكانية تدميره بالبازوكا أو رشاش كلاشنكوف، لافتةً إلى أنه ليس مستبعداً أن إسرائيل تريد اعتراض الصواريخ المنطلقة نحوها فوق قطاع غزة.





