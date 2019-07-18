وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، بوصول بعض الشخصيات والوفود، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر المعبر شمالي قطاع غزة.



وأشارت المكتب الإعلامي، في تصريح له، بوصول السفير الكندي، على رأس الوفد المرافق له، بالإضافة إلى وصول مدير (UNDP).