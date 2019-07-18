وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي
رام الله - دنيا الوطن
وصل الدكتور عبد القادر حماد، رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفي ليفربول بريطانيا، إلى مجمع الشفاء الطبي، قسم الكلى، لإجراء 4 عمليات زراعة كلية لمرضى من غزة.
وصل الدكتور عبد القادر حماد، رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفي ليفربول بريطانيا، إلى مجمع الشفاء الطبي، قسم الكلى، لإجراء 4 عمليات زراعة كلية لمرضى من غزة.
ويذكر، أن الطبيب حماد، قام باجراء 98 عملية زراعة كلية لمرضى من غزة خلال 22 دورة بمشاركة أطباء من غزة على رأسهم دكتور عبد الله القيشاوي، رئيس قسم الكلى في الشفاء والدكتور فايز زيدان، رئيس قسم المسالك البولية، وفريق مساعد آخر.
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