وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي





ويذكر، أن الطبيب حماد، قام باجراء 98 عملية زراعة كلية لمرضى من غزة خلال 22 دورة بمشاركة أطباء من غزة على رأسهم دكتور عبد الله القيشاوي، رئيس قسم الكلى في الشفاء والدكتور فايز زيدان، رئيس قسم المسالك البولية، وفريق مساعد آخر.









رام الله - دنيا الوطنوصل الدكتور عبد القادر حماد، رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفي ليفربول بريطانيا، إلى مجمع الشفاء الطبي، قسم الكلى، لإجراء 4 عمليات زراعة كلية لمرضى من غزة.