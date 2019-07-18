للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، اليوم الخميس، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ عددها 100 شقة سكنية.وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر حمادة حمادة: "إن قوات الاحتلال، وطواقم من بلدية الاحتلال أخذوا قياسات هندسية للمباني المستهدفة، برفقة مقاولين إسرائيليين، تمهيداً لعملية الهدم، وهو ما أكده محمد أبو طير صاحب إحدى البنايات السكنية، والمكونة من 40 شقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار حمادة إلى انتهاء المدة التي أمهلها الاحتلال للمواطنين اليوم لهدم منازلهم ذاتياً، وإلا ستنفذ الهدم في أي لحظة.وكانت محكمة الاحتلال العليا، قد أقرت هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص، بذريعة "قربها من جدار الفصل وتشكّل خطراً أمنياً".