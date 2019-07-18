شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات بإطلاق الألعاب النارية واعتقال خمسة أشخاص أطلقوا النار بغزة

ثلاث إصابات بإطلاق الألعاب النارية واعتقال خمسة أشخاص أطلقوا النار بغزة
خاص دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، نتيجة إطلاق ألعاب نارية في قطاع غزة؛ احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.

وأفاد العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المواطنين الثلاثة، أصيبوا بجروح، نتيجة إطلاق الألعاب النارية، في مدينة غزة.

وأشار البطنيجي إلى أن قوات الشرطة والعناصر الأمنية، اعتقلت خمسة أشخاص، أطلقوا النار في الهواء، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة.

أخبار ذات صلة

شاهد: أربعة تؤام فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

شاهد: أربعة تؤام فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

الرئيس عباس يعلن حل مجلس القضاء الأعلى

الرئيس عباس يعلن حل مجلس القضاء الأعلى

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

عليان: ما يَجري في القدس خطير والصمت عليه جريمة لا تُغتفر

عليان: ما يَجري في القدس خطير والصمت عليه جريمة لا تُغتفر

هيئة الأسرى: البدء بتشريح جثمان الشهيد نصار طقاطقة

هيئة الأسرى: البدء بتشريح جثمان الشهيد نصار طقاطقة

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة

منوعات

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. &#34;فيس آب&#34; يصدم نجوم هوليوود

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. "فيس آب" يصدم نجوم هوليوود

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

عربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"