ثلاث إصابات بإطلاق الألعاب النارية واعتقال خمسة أشخاص أطلقوا النار بغزة

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خاص دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، نتيجة إطلاق ألعاب نارية في قطاع غزة؛ احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.



وأفاد العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المواطنين الثلاثة، أصيبوا بجروح، نتيجة إطلاق الألعاب النارية، في مدينة غزة.



وأشار البطنيجي إلى أن قوات الشرطة والعناصر الأمنية، اعتقلت خمسة أشخاص، أطلقوا النار في الهواء، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة الأسلحة.