شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عرب 48): إن الأراضي الفلسطينية، سجلت رقماً قياسياً في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر الأعلى في البلاد منذ عام 1942 أي منذ 77 عاماً.

وتم تسجيل درجة حرارة 49.9 في منطقة سدوم، جنوبي البحر الميت، والتي تعتبر ثاني أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عشرينيات القرن الماضي، حيث أنه في العام 1942 تم تسجيل أعلى درجة حرارة وصلت إلى 54 درجة مئوية قرب مدينة بيسان في الأغوار الشمالية.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة القياسية التي يتم تسجيلها في السنوات الأخيرة، تؤكد حقيقة أن الاحترار العالمي لا يؤثر على معدلات درجات الحرارة فحسب، وإنما على قيمة درجات الحرارة المتطرفة أيضاً، ما يعني أنه من غير المستبعد، أن تستمر موجات الحرارة، ويستمر معها تسجيل درجات حرارة قياسية مستقبلاً.

وكانت قد تعرضت البلاد، يوم أمس، إلى موجة حارة غير عادية، خاصة في شهر تموز/ يوليو، وعبرت كل المناطق.

وسجلت في منطقة الأغوار درجات حرارة تراوحت ما بين 43 حتى 46 درجة مئوية، وفي بعض المناطق وصلت إلى 47.1 درجة.

وفي منطقة السهل الساحلي تم تسجيل 40 إلى 42 درجة، وفي وادي الخليل وشمالي النقب والمناطق الشمالية تم تسجيل 42 إلى 43 درجة، وفي المناطق الجبلية 34 إلى 36 درجة.

وكانت درجات الحرارة مصحوبة برياح رطبة نسبياً، وتراوحت نسبة الرطوبة ما بين 10% حتى 25%.

أخبار ذات صلة

شاهد: أربعة تؤام فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

شاهد: أربعة تؤام فلسطينيات يتفوقن في التوجيهي

الرئيس عباس يعلن حل مجلس القضاء الأعلى

الرئيس عباس يعلن حل مجلس القضاء الأعلى

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

ثلاث إصابات بإطلاق الألعاب النارية واعتقال خمسة أشخاص أطلقوا النار بغزة

ثلاث إصابات بإطلاق الألعاب النارية واعتقال خمسة أشخاص أطلقوا النار بغزة

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول بعض الشخصيات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

وصول رئيس قسم زراعة الأعضاء بمشفى ليفربول إلى مجمع الشفاء الطبي

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

للمرة الثانية.. الاحتلال يأخذ قياسات المباني المهددة بالهدم في حي وادي الحمص

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً

فلسطين تُسجل رقماً قياسياً بارتفاع درجات الحرارة منذ 77 عاماً

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

عليان: ما يَجري في القدس خطير والصمت عليه جريمة لا تُغتفر

عليان: ما يَجري في القدس خطير والصمت عليه جريمة لا تُغتفر

قوات الاحتلال تطلق النار على مرصد للمقاومة شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار على مرصد للمقاومة شرقي خانيونس

منوعات

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. &#34;فيس آب&#34; يصدم نجوم هوليوود

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. "فيس آب" يصدم نجوم هوليوود

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

عربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"