اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اندلاع حريق اليوم الخميس، في شرفة منزل بمنطقة العيزرية بالقدس، نتيجة إطلاق الألعاب النارية؛ احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.
أكد نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اندلاع حريق اليوم الخميس، في شرفة منزل بمنطقة العيزرية بالقدس، نتيجة إطلاق الألعاب النارية؛ احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.
وأشار العزي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قوة من جهاز الدفاع المدني، وصلت إلى المكان، وسيطرت بالكامل على الحريق، نافياً وجود أي إصابات بين المواطنين.
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