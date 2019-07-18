اندلاع حريق في شرفة منزل بالعيزرية نتيجة الألعاب النارية





وأشار العزي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قوة من جهاز الدفاع المدني، وصلت إلى المكان، وسيطرت بالكامل على الحريق، نافياً وجود أي إصابات بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اندلاع حريق اليوم الخميس، في شرفة منزل بمنطقة العيزرية بالقدس، نتيجة إطلاق الألعاب النارية؛ احتفالاً بنتائج الثانوية العامة.