الاحتلال يستولي على خيم وخلايا شمسية غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على خيم وخلايا شمسية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين فارس، واستولت على خمس خيم، تستخدم كحظائر لتربية المواشي، إضافة إلى خلايا شمسية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكد أن هذه الإجراءات التعسفية، تندرج ضمن مخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي منطقة عين فارس، التي تعتبر السلة الغذائية للبلدة.