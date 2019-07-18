قوات الاحتلال تطلق النار على مرصد للمقاومة شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار تجاه مرصد للمقاومة الفلسطيني شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأشارت وكالة (الرأي)، إلى أن المرصد المستهدف من قبل قوات الاحتلال، تابع لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.