الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فيما تم اعتقال آخرين، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت شابين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، واعتقلت كلا من فارس حسن محمود شمارخة، (35 عاما)، وإسماعيل توفيق العيسة (19 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أوقعت إصابة شاب (25 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، ونقل الى أحد المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).