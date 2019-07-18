قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طالت 11 مواطناً فلسطينياً.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياسة الاعتقالات والمداهمات والتفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية.