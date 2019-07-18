عربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، لوضع رؤية استراتيجية، تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتضمن الأمن في منطقة الخليج.

وقال لافروف، لصحيفة (راينيس بوست) الألمانية: "أود أن أوضح أن الأزمة الحالية (التوتر بين إيران والولايات المتحدة) تستدعي بالضرورة وضع رؤية استراتيجية منسقة؛ لتحقيق الاستقرار الدائم لهذه المنطقة من العالم".

وأضاف: "لطالما كانت روسيا تقترح معالجة هذه المهمة على أساس مفهومنا المتمثل في ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج. نحن نتحدث عن إقامة تفاعل متكافئ بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لإلغاء حالات النزاع وتطوير تدابير الثقة".

وأكمل: "في نهاية المطاف، ينبغي أن تؤدي هذه الجهود إلى تشكل نظام إقليمي متكامل للأمن الجماعي والتعاون مع الآليات والهياكل التنظيمية ذات الصلة، وفي المستقبل، يمكن استخدام هذه التجربة في بناء منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الأزمة".

أخبار ذات صلة

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم

شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

اليوم.. وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019

اليوم.. وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر من الأرض

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر من الأرض

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

منوعات

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

عربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"