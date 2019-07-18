عربي

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أيد مجلس النواب الأمريكي، قرارات تمنع بيع ذخيرة الأسلحة الموجهة للسعودية والإمارات، وأحالها للبيت الأبيض، حيث وعد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق باستخدام حق النقض "الفيتو" ضدها.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على إقرار مجلس الشيوخ 22 قرارات تقضي بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بـ8,1 مليار دولار رغم اعتراضات الكونغرس، صادق مجلس النواب على ثلاثة من تلك القرارات الـ 22، وفق وكالة (رويترز).

وأقر مجلس النواب قرارين بأغلبية 238 صوتاً مقابل 190 صوتاً، وأيد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتاً مقابل 190، حيث تعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة (ريثيون) ومعدات متصلة بها للدولتين.

وقال مساعدون بمجلس النواب: إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس، فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع، حيث يشتبه بعض النواب أيضاً في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن.

ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي (فيتو) ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

ويعتبر معارضو هذا التعاون، أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً ضد الحوثيين.

وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة، وكاتب المقالات في صحيفة (واشنطن بوست)، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.

وكان رفض مجلس الشيوخ لقرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس، الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري على سياسة ترامب الخارجية.

وقال الديمقراطي إليوت إنغيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية".

أخبار ذات صلة

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم

شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً بالضفة الغربية

اليوم.. وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019

اليوم.. وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر من الأرض

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر من الأرض

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

منوعات

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

عربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"