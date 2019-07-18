هل وافق النواب الأمريكي على مناقشة عزل ترامب؟

صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، لصالح عدم طرح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بغرض عزله.





يأتي ذلك، بعد أن قال النائب آل غرين (تكساس) يوم الاثنين الماضي: إنه يعتزم فرض تصويت على عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تغريداته، التي تقترح على النائبات الديمقراطيات التقدميات "العودة" إلى من حيث أتين، وفق وكالة (سبوتنك).



رام الله - دنيا الوطنوكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 240 صوتاً مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات لترامب ضد أربعة من نواب المجلس.وقال مجلس النواب الأمريكي في قرار بثته القناة التلفزيونية (CBSN) الأمريكية: إن "مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، الذي شرّع وعزّز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد، والأشخاص ذوي البشرة الملونة".وكان ترامب استهدف بتغريداته أربعة من أعضاء الكونغرس من أقلية ديمقراطية، هم: الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم، وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماماً والمليئة بالجريمة التي أتوا منها، ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".