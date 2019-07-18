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شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم

شاهد: العاهل الأردني يروي ذكرياته وأصعب موقف خلال توليه الحكم
العاهل الأردني - عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، طالبات أردنيات، وتحدث معهن بعفوية عن ذكرياته، وأكثر ما أغضبه وأحبه خلال 20 عاماً.

وعن توليه الحكم، قال الملك عبد الله: "طلبني الملك حسين على البيت، وأخبرني أنه سيتم تعيني رسمياً بولاية العهد، فكانت مشاعري حزينة لأنني سأفقد والدي، فالحسين لم يكن عادياً".

وقال إنه لم ينسَ تفجيرات 2005، وكانت مشاعره مزيج من الحزن والغضب، ورأيت أنه يجب أن نكون مستعدين لكل التحديات، متحدثاً عن أكثر موقف أزعجه وأغضبه خلال عشرين عاماً.

وأضاف: "أكثر موقف كان استشهاد معاذ الكساسبة، والبعض استغل ذلك للمزايدة على موقف الأردن، فهم لم يعرفوا الجهود الكبيرة لانقاذه، فالعسكر لا يمكنهم التخلي عن زميلهم، ونحن في أصعب الظروف نعرف كيف نحمي بعض وندافع عن بعض مهما كان الثمن".

وتابع: "الأردنيون هم من يعطوني الطاقة والفرح، وما في أجمل من الشعور تكون بين الناس وعلى طبيعتهم، والشباب مصدر طاقتي وعطائي".

وأكمل: "كنت أحب الرياضة كتير وكنت كابتن فريق المدرسة بألعاب القوى والمركز الأول بالمصارعة الرومانية، وكنت بحب أمثل الأردن بالأولمبيات لكن صار معي حادث سيارة، وأصبت بظهري والإصابة منعتني من الاستمرار بالرياضة". 

 

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