اليوم.. وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019

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رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تُعلن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) لعام 2019 في كافة محافظات قطاع غزة.وكانت لجنة الامتحانات العامة، قد أعلنت أمس، أن إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)، سيتم عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، منوهة إلى أنه سيتم عبر بيان صحفي.