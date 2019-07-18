براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تدعيم العمل المشترك خاصة في القضايا ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " UNODC" ممثلا بمدير المكتب في القدس السيد خلدون عويس.جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك لممثلين عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتبه بمقر هيئة مكافحة الفساد، يوم الأربعاء 17 تموز 2019، بحضور مدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة الاستاذ سعيد شحادة ومسؤولة إعداد التقارير وتطوير المشاريع في مكتب "UNODC" السيدة داريا ياكسن.وأكد المستشار براك خلال اللقاء على أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لخدمة الشعب الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية منا لفساد قائمة على أساس المساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة.وشدد براك على أهمية التعاون والعمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بعمل المكتب والجهد الكبير الذي يبذله.واستعرض براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في عملها.