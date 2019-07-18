شؤون فلسطينية

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " UNODC" ممثلا بمدير المكتب في القدس السيد خلدون عويس.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك لممثلين عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتبه بمقر هيئة مكافحة الفساد، يوم الأربعاء 17 تموز 2019، بحضور مدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة الاستاذ سعيد شحادة ومسؤولة إعداد التقارير وتطوير المشاريع في مكتب "UNODC" السيدة داريا ياكسن.

وأكد المستشار براك خلال اللقاء على أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لخدمة الشعب الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية منا لفساد قائمة على أساس المساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

وشدد براك على أهمية التعاون والعمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بعمل المكتب والجهد الكبير الذي يبذله.

واستعرض براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في عملها.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تدعيم العمل المشترك خاصة في القضايا ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في صور باهر

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر على هذه الأرض

اشتية: عملنا بمقام النبي موسى يعكس توجه الحكومة الاعتناء بكل متر على هذه الأرض

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

بلدية بريطانية تعترف بدولة فلسطين وترفع علمها

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

بسبب موجة الحر.. 100 حريق خلال 10 ساعات بالضفة الغربية

بسبب موجة الحر.. 100 حريق خلال 10 ساعات بالضفة الغربية

وزارة الصحة تُحذر من استخدام المفرقعات والألعاب النارية باحتفالات التوجيهي

وزارة الصحة تُحذر من استخدام المفرقعات والألعاب النارية باحتفالات التوجيهي

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 &#34;فوج الإرادة والصمود&#34;

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 "فوج الإرادة والصمود"

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية