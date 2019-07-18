السفياني: موقف الرئيس عباس كان له الأثر البالغ بإفشال (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

وجه المنسّق العام لـ"المؤتمر القومي الإسلامي" خالد السفياني "التحية إلى السيد الرئيس محمود عباس على موقفه الرائع ضد "صفقة القرن"، وضد المُخطّطات التآمرية الإسرائيلية، هذا الموقف الذي كان له الأثر البالغ بإفشال المُخطط الرهيب، فقد فشلت "ورشة البحرين"، و"صفقة القرن" بطريقها إلى القبر، ورفع العلم الفلسطيني في البحرين له معنى كبير رداً على الورشة".



وقال السفياني في برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين: "أرادوها صفقة لاجتثات القضية الفلسطينية، فجسدت من جديد ما يشعر به أبناء أمتنا، وجرى تحويل الأمر من كارثة إلى التفاف حول الموقف الفلسطيني المُوحد، وإن الشعب الفلسطيني ليس لوحده، بل المُناضلون والأحرار معه، داعمون له ".



وشدد على أن "اللحظة هي لتجميع كل القوى ضد المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، لذلك مطلوب مُبادرات مشتركة بين كافة أبناء أمتنا لمواجهة الصفقة".



ورأى السفياني أن "الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم مما مُورس ضده، فهو مُتمسك بأرضه ولا يُمكن أن يبيع حبة تراب فلسطينية، ولو أغرقوه بأموال العالم، وهو شعب الجبارين، وتشبّث الفلسطيني بحق العودة شيء لا يفهمه دونالد ترامب (الرئيس) وجاريد كوشنر ومن يدير الأمور في أميركا هم أميّون بقراءة الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي".



وأشار السفياني إلى أن "قضية فلسطين هي دائماً الأولى في المغرب، والمغاربة لهم علاقة روحية بالقدس وفلسطين، ومسيرة التضامن المليونية مع القضية الفلسطينية ضمت مختلف القيادات في المغرب، وهي وحدت كل التيارات والقوى لدينا، فقد أردناها رسالة ليعرف العالم بأن كل مُكونات الشعب المغربي ضد "صفقة القرن" ومع القضية الفلسطينية"، ومُستعدون للتضحية من أجل فلسطين".



ورأى أنه "إذا كان هناك إرهاب وعنصرية، هو من الإسرائيلي والأميركي، وقد انكشف النظام الإسرائيلي بأنه نظام عنصري،و"الهولوكوست"الذي يُمارس هو من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، مُشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لن ينجحا بكي وعي الشباب"، داعياً إلى "تعميق شعور الشباب العربي والمُسلم بأهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعم الحركة الدولية للمقاطعة نظراً إلى أهميتها".