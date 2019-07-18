عربي

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ترحيبه ومباركته بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي بجمهورية السودان اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019م لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً التوقيع على وثيقة الاتفاق لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة والإزدهار، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في كافة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان، مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الايجابية البناءة ورغبة كافة الأطراف السودانية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي والذي ضم عدداً من المجالس والبرلمانات العربية لجمهورية السودان، ولقاءه مع الجهات الرسمية والشعبية بجمهورية السودان، خلال الفترة من  7- 10 يوليو 2019م.

وطالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي كافة الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية بجمهورية السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان تحقيقاً لتطلعات شعبه الكريم.

 كما أكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربى في تنفيذ خطة لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.

أخبار ذات صلة

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 &#34;فوج الإرادة والصمود&#34;

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 "فوج الإرادة والصمود"

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية