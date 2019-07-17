دولي

43% من تجار غلاف غزة يفكرون بإغلاق مصالحهم التجارية بسبب الوضع الأمني

43% من تجار غلاف غزة يفكرون بإغلاق مصالحهم التجارية بسبب الوضع الأمني
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
قال موقع (والاه) الإسرائيلي: إن 43% من أصحاب المصالح التجارية في مستوطنات غلاف غزة، يفكرون في إغلاق مصالحهم التجارية، بسبب الوضع الأمني.

وأوضح الموقع، أنه وفقاً لاستطلاع قامت به وكالة المصالح الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بين أصحاب المصالح التجارية، اتضح أن 43% من أصحاب  المصالح التجارية في غلاف غزة، يفكرون في إغلاق مصالحهم التجارية بسبب الوضع الأمني.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 33% أعترفوا بأنهم تأثروا من الوضع الأمني عند اتخاذهم قراراً بفتح المصلحة التجارية، في حين أعرب 33% أنهم فكروا في إغلاق مصالحهم التجارية في الغلاف ثم تراجعوا عن ذلك.

وأعرب 10%  أنهم سيغلقون مصالحهم التجارية في المستقبل القريب بسبب الوضع الأمني، في حين اعترف 75% أنه طرأ انخفاض كبير علي مبيعاتهم في الأشهر الستة الماضية بسبب تردي الوضع الأمني في غلاف غزة، ورغم ذلك قال مايقرب النصف إنهم متفائلون حيال مستقبل مصالحهم التجارية.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حوالي 7000 مصلحة تجارية متنوعة في غلاف غزة 42% منها تتواجد داخل مدينة سديروت، والباقي منتشر في أنحاء مستوطنات غلاف غزة.

وتمثل الأعمال التجارية في غلاف غزة حوالي 1,2% من جميع الأعمال التجارية في "إسرائيل"، لكن الأعمال الزراعية في المنطقة تشكل 6,7% من إجمالي الأعمال الزراعية في إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تُعلّق مشاركة تركيا ببرنامج المقاتلات (F -35)

الولايات المتحدة تُعلّق مشاركة تركيا ببرنامج المقاتلات (F -35)

مسؤول إيراني: ترامب لديه &#34;سلوك مريض&#34; و&#34;مخلوق عجيب&#34;

مسؤول إيراني: ترامب لديه "سلوك مريض" و"مخلوق عجيب"

روسيا ترفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

روسيا ترفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بسبب عملية &#34;إغلاق الصنبور&#34;

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بسبب عملية "إغلاق الصنبور"

ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران تصل لدرجة الإرهاب

ظريف: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران تصل لدرجة الإرهاب

دراسة: إسرائيل الخامسة عالمياً بـ &#34;التقيُد الديني&#34;

دراسة: إسرائيل الخامسة عالمياً بـ "التقيُد الديني"

إيران: لن نسمح لإسرائيل وأمريكا بالتلاعب بأمن المنطقة

إيران: لن نسمح لإسرائيل وأمريكا بالتلاعب بأمن المنطقة

الرئاسة التركية تتوعد بالرد..مقتل نائب القنصل العام التركي بإطلاق نار بأربيل العراقية

الرئاسة التركية تتوعد بالرد..مقتل نائب القنصل العام التركي بإطلاق نار بأربيل العراقية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 &#34;فوج الإرادة والصمود&#34;

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 "فوج الإرادة والصمود"

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

إطلاق خط اتصالات مخفض من (بالتل) للأسر المسجلة في التنمية الاجتماعية

إطلاق خط اتصالات مخفض من (بالتل) للأسر المسجلة في التنمية الاجتماعية

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية