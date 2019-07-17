43% من تجار غلاف غزة يفكرون بإغلاق مصالحهم التجارية بسبب الوضع الأمني

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قال موقع (والاه) الإسرائيلي: إن 43% من أصحاب المصالح التجارية في مستوطنات غلاف غزة، يفكرون في إغلاق مصالحهم التجارية، بسبب الوضع الأمني.



وأوضح الموقع، أنه وفقاً لاستطلاع قامت به وكالة المصالح الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بين أصحاب المصالح التجارية، اتضح أن 43% من أصحاب المصالح التجارية في غلاف غزة، يفكرون في إغلاق مصالحهم التجارية بسبب الوضع الأمني.





وأشار الاستطلاع، إلى أن 33% أعترفوا بأنهم تأثروا من الوضع الأمني عند اتخاذهم قراراً بفتح المصلحة التجارية، في حين أعرب 33% أنهم فكروا في إغلاق مصالحهم التجارية في الغلاف ثم تراجعوا عن ذلك.







وأعرب 10% أنهم سيغلقون مصالحهم التجارية في المستقبل القريب بسبب الوضع الأمني، في حين اعترف 75% أنه طرأ انخفاض كبير علي مبيعاتهم في الأشهر الستة الماضية بسبب تردي الوضع الأمني في غلاف غزة، ورغم ذلك قال مايقرب النصف إنهم متفائلون حيال مستقبل مصالحهم التجارية.

وتمثل الأعمال التجارية في غلاف غزة حوالي 1,2% من جميع الأعمال التجارية في "إسرائيل"، لكن الأعمال الزراعية في المنطقة تشكل 6,7% من إجمالي الأعمال الزراعية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حوالي 7000 مصلحة تجارية متنوعة في غلاف غزة 42% منها تتواجد داخل مدينة سديروت، والباقي منتشر في أنحاء مستوطنات غلاف غزة.