شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي

قيادي بحماس يوجه دعوةً للعالم بشأن التعامل بالدولار الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، دعوة للعالم بشأن عملة الدولار الأمريكي، مطالباً إياه برفض التعامل بهذه العملة، حتى لا يتم تغذية اقتصاد الولايات المتحدة التي تحارب شعوب العالم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده، على هامش زيارة يجريها على رأس وفد من حركة حماس للعاصمة الروسية، موسكو منذ الاثنين الماضي، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وأكد أبو مرزوق، أن حركته خرجت مضطرة من سوريا، لافتاً إلى أنه لا يوجد علاقات مع النظام السوري منذ مغادرة قيادتها للعاصمة دمشق في العام 2012. 

وأضاف أبو مرزوق: "القطيعة ليست من قبلنا فقط، وإنما من قبل الطرف الآخر (النظام السوري)، ونأمل أن تتحسن الأوضاع في المنطقة، لأننا كلنا إخوة ولا بد للإخوة أن يكونوا دائماً متواصلين". 

وأشار أبو مرزوق، إلى وجود علاقة جيدة بين حماس وإيران، داعياً الجميع وخاصة الدول الكبيرة مثل روسيا والصين إلى الوقوف مع إيران في وجه الحصار الأمريكي. 

وقال: "80 مليون نسمة في إيران، يقعون تحت الحصار، وهذا غير شرعي لأن مجلس الأمن الوحيد المخول بفرض مثل هذه العقوبات".

وطالب بإعادة الاعتبار لمجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة، ووضع حد لتفرد واشنطن بالعالم، لافتاً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يتعرضون للتنكيل والإجراءات اللبنانية ضدهم تسببت بتراجع أعدادهم من 450 ألف لاجئ إلى 173 ألفاً". 

ووصف قرار وزير العمل اللبناني بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العمل، دون الحصول على تصريح، بأنه "غريب وليس له من الإنسانية نصيب". 

وبين أبو مرزوق، أن "مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة خرجت لتطالب بكسر الحصار وتحسين الظروف المعيشية في القطاع"، مضيفاً: "هذه المسيرات واجهها الاحتلال بعنف وقتل أكثر من 300 شهيد فيها وجرح الآلاف من النساء والأطفال والأطباء والصحفيين ورجال الإغاثة المدنية". 

وطالب العالم بالوقوف إلى جانب المظلومين في غزة، ليعيشوا بحرية كبقية البشر في دول العالم، لافتاً إلى أن البطالة والفقر يتفشى في القطاع والبنية التحتية منهارة، والأمم المتحدة حذرت من أنه في العام المقبل لن تكون غزة صالحة للحياة. 

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، شدد أبو مرزوق على أهمية إنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة، قائلاً: "لا نستطيع النجاح بدون الوحدة الفلسطينية، ولا بد أن ننظر في خلافاتنا، حتى نستطيع مواجهة كل المؤامرات".

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