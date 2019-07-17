دولي

مسؤول إيراني: ترامب لديه "سلوك مريض" و"مخلوق عجيب"

مسؤول إيراني: ترامب لديه "سلوك مريض" و"مخلوق عجيب"
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أن الولايات المتحدة خلقت مشاكل لأوروبا والصين ولدول أمريكا اللاتينية، وليس لإيران فقط، واصفاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديه "سلوك مريض" في خلق المشاكل لإيران ولبعض دول المنطقة.

ونقلت وكالة "إيرنا"، اليوم الأربعاء، عن لاريجاني، إن "المشاكل التي خلقها الأمريكان هي حالة خطيرة جداً بالنسبة للعالم أجمع، وليس لإيران فقط".

وأضاف: "أوجد الأمريكان اليوم مشاكل لأوروبا والصين ودول أمريكا اللاتينية، وأوجدوا هذه المشاكل لهذه الدول كل واحدة بمفردها".

وتابع لاريجاني: "بين السياسيين في العالم، لا يوجد أي شخص متشدد وعجيب الخلق ويخلق المشاكل كترامب، فلديه سلوك مريض، ومن خلال هذا السلوك يخلق المشاكل لإيران وبعض دول المنطقة يدفعون له المال، ويدفعونه إلى خلق هذه المشاكل".

وأكمل: "نحن لم نغلق باب التفاوض بعد أن اعترفوا بحقنا في تخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي، لكن هناك مخلوق عجيب (ترامب) أتى إلى الحكم في البيت الأبيض، ودمر الاتفاق النووي".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً وتصعيداً عسكرياً، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.

وشددت واشنطن العقوبات على إيران التي ردت برفع تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددها الاتفاق، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كيلو غرام.

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