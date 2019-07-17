عربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع السودان، وذلك خلال استقباله الفريق أول ركن هاشم بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: إن السيسي أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم على مختلف الصعد، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومي المصري.

وأوضح السيسي، أنه يتابع جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري توجه كذلك بالتهنئة للشعب السوداني، بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم، على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

كما استعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية، تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري خلال الفترة الماضية للتفاعل مع الوضع الحالي، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وكذلك مستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، لا سيما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم بالخرطوم.

أخبار ذات صلة

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قراراً جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

بسبب ليبيا.. حمد بن جاسم يُهاجم مصر والإمارات

بسبب ليبيا.. حمد بن جاسم يُهاجم مصر والإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من نقص الأدوية في مشافي قطاع غزة

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 &#34;فوج الإرادة والصمود&#34;

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 "فوج الإرادة والصمود"

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاباً نارية ومفرقعات في جنين

إطلاق خط اتصالات مخفض من (بالتل) للأسر المسجلة في التنمية الاجتماعية

إطلاق خط اتصالات مخفض من (بالتل) للأسر المسجلة في التنمية الاجتماعية

لنقل موقف المنظمة تجاه القدس..منظمة التعاون تأمر بتشكيل وفد للتوجه لعواصم الدول المؤثرة

لنقل موقف المنظمة تجاه القدس..منظمة التعاون تأمر بتشكيل وفد للتوجه لعواصم الدول المؤثرة

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

السيسي: مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع السودان

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية