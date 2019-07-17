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مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين

مطالبةً الدوحة بعدم حجبه.. السعودية تخصص رابطاً إلكترونياً لتسجيل الحجاج القطريين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، تخصيص رابط إلكتروني؛ لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة للعام الهجري الحالي 1440؛ وحثت السلطات القطرية على عدم حجبه.

وجاء على الموقع الرسمي للوزارة السعودية، اليوم الأربعاء "تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام"، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.

ودعت وزارة الحج والعمرة، السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وترفض قطر إرسال حجاج ومعتمرين إلى المشاعر المقدسة في السعودية، من دون اتفاق حكومي بين الدولتين، كما لا توافق الدوحة على إرسال الحجاج عبر دولة ثالثة، وتطالب بالسماح لشركة طيران "القطرية" - الناقل الوطني- بنقلهم.

غير أن السعودية، ترفض منذ قطع العلاقات بين الدولتين في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، السماح لشركة الطيران القطرية، وشركات الطيران المسجلة بالدولة، باستخدام المجال الجوي السعودي.

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