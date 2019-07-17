شؤون فلسطينية

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات

نقابة المحامين لطلبة الإنجاز: احذروا عند التسجيل بكليات الحقوق بالجامعات
نقابة المحامين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً دعت فيه طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" لتوخي الدقة والحذر عند التسجيل في كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية.

وقالت النقابة في بيان لها: تابع مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بقلق بالغ الإعلانات الصادرة عن بعض كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، فيما يتعلق بالانتساب لكليات الحقوق وشهادات الثانوية العامة المعتمدة للقبول اذ ورد في بعض الإعلانات أن شهادات الثانوية العامة للفروع (العلمي/ الأدبي/ صناعي/ زراعي/ تجاري/ فندقي واقتصاد منزلي/ تكنولوجيا معلومات/ شرعي/ الريادة والأعمال) ستكون معتمدة للتسجيل في كليات القانون.

وأضافت: تعتبر مثل هذه الإعلانات من قبيل الإعلانات التجارية الهادفة إلى الربح المادي دون الالتفات إلى النوعية وجودة التعليم، وقد تدارس مجلس النقابة خطورة هذه الإعلانات.

وقالت: إن مجلس النقابة، سيعمل بالتنسيق مع وزارتي العدل والتعليم العالي على إعداد قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية التي يعترف المجلس بشهاداتها لممارسة مهنة المحاماة، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من نظام تدريب المحامين ونشرها، كما أن شهادة الثانوية العامة سيتم إدراجها ضمن متطلبات الانتساب والتسجيل في نقابة المحامين، وسيتم فحص شهادات الثانوية العامة من قبل مجلس النقابة.

ودعت النقابة كليات الحقوق إلى سحب إعلاناتها المسيئة لمهنة المحاماة، وسُموها، وبخلاف ذلك سيتم نشر قائمة بأسماء كليات الحقوق التي نشرت هذه الإعلانات، وسيتم اتخاذ قرار بعدم اعتماد خريجيها.

كما دعت خريجي الثانوية العامة إلى توخي الدقة والحذر عند الانتساب لكليات الحقوق، ومتابعة كافة الإعلانات الصادرة عن نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وقالت: يعمل مجلس النقابة بكل جهودة على إقرار وإنشاء معهد تدريب، وسيتم من خلاله اعتماد العدد المناسب من خريجي كليات القانون، وذلك وفقاً للقدرات الاستيعابية للمعهد؛ إذ سيتم اعتماد عدد لا يتجاوز الـ 300 خريج لكل عام.

كما دعا مجلس النقابة خريجي الثانوية العامة إلى اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، نظراً لوجود تدفق  كبير بخريجي كليات القانون، وعدم تناسب ذلك مع القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل متدربين جدد.

وقالت النقابة: يضع مجلس نقابة المحامين خريجي الثانوية العامة وأهاليهم بصورة الوضع القائم فيما يتعلق بالانتساب لنقابة المحامين والتسجيل في سجل المحامين المتدربين، حيث جرى تعطيل تسجيل ما يقارب الـ 452 خريجاً في سجل المحامين المتدربين لعدم وجود محامين أساتذة قادرين على تسجيلهم كمتدربين لديهم، وذلك في الدورة السابقة، لكون عدد المحامين المتدربين يفوق الـ 4000 محامٍ متدرب، وهذا جعل عملية تفرغ المحامين الأساتذة صعبة جداً، مما أدى إلى تأخر مئات خريجي كليات القانون إلى سنوات لحين وجود محامين أساتذة متفرغين، كما أن هناك عشرات الآلاف من طلبة كليات القانون على مقاعد الدراسة، وهذا الأمر سيجعل عملية التسجيل في سجل المحامين المتدربين مستحيلة لعدم وجود محامين أساتذه متفرغين، مما سيعرقل عملية تسجيلهم في النقابة، كما أن هناك ما يزيد عن 2000 خريج بالانتظار للخضوع لامتحان القبول من أجل الانتساب للنقابة، ولكل ما ورد نأمل توخي الدقة عند اختيار تخصص القانون.

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