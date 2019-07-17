شؤون فلسطينية

بسبب موجة الحر.. 100 حريق خلال 10 ساعات بالضفة الغربية

بسبب موجة الحر.. 100 حريق خلال 10 ساعات بالضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدفاع المدني الفلسطيني: إن طواقمه تعامل مع 100 حريق خلال العشر ساعات الماضية (منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة السادسة مساء)، منها 62 حريق أعشاب، و15 حريق أشجار، أتت على ما يقارب 300 شجرة.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام  في جهاز الدفاع المدني، أن الطواقم تعاملت مع عشرات الحرائق التي كان أغلبها بسبب الإهمال، موضحاً أن الطواقم ما زالت تتعامل مع عدد من الحرائق في محافظات: أريحا، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وفق (وفا).

وأضاف التقرير، أنه تم التعامل مع حرائق مشاطب للمركبات في ثلاث مناطق في نابلس وطولكرم، كما تم التعامل مع حرائق منازل في محافظتي رام الله والبيرة، وقلقيلية.

وكانت أعلى التدخلات في مجمل الأحداث، وفق البيان، بمحافظة رام الله والبيرة بـ 21 تدخلاً في حين تعاملت الطواقم مع 15 تدخلاً في محافظة طولكرم، وتوزعت باقي التدخلات بين مختلف المحافظات.

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