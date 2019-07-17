وزارة الصحة تُحذر من استخدام المفرقعات والألعاب النارية باحتفالات التوجيهي





وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أقسام الطوارئ في المستشفيات، تسجل سنوياً إصابات ناتجة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية، ومنها إصابات نتج عنها بتر للأطراف وفقء للعيون.



وتمنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، النجاح والتوفيق لطلبة الثانوية العامة، وأن يحتفلوا بنجاحهم بسلامة وطمأنينة، قائلة: نناشد الجميع بألا تتحول فرحة طلابنا، وأهاليهم إلى حزن ومصيبة باستخدام المفرقعات.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة، جمهور المواطنين من خطر استخدام المفرقعات والألعاب النارية، وما قد ينجم عنها من إصابات وبتر للأطراف.وأشارت إلى أن ضحايا هذه المفرقعات لا تقتصر على مستخدميها بل تتعداهم إلى المحيطين بهم، وخصوصاً الأطفال.