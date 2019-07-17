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دولي

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بسبب عملية "إغلاق الصنبور"

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بسبب عملية "إغلاق الصنبور"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم حزب "يسرائيل بيتنا"، وزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما كشف جهاز الشاباك عن "قنوات لتحويل الأموال من قطاع غزة إلى الضفة  الغربية لتنفيذ العمليات".

وقال ليبرمان، وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "تلقينا اليوم دليلًا إضافيًا على أن عائدات الأموال التي يدفعها نتنياهو لحركة حماس في غزة تذهب في النهاية لتمويل (الإرهاب) في الضفة الغربية وفي القدس"، وفق قوله.

وأضاف ليبرمان: "رغم استسلام  نتنياهو لحماس والمزايا العديدة التي يقدمها لقطاع غزة، يواصل قادة حماس جهودهم الدؤوبة لتنفيذ هجمات ضـد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعي، اليوم الأربعاء، أنه كشف محاولة لتحويل أموال من قطاعغزة للضفة الغربية من قبل حركة حماس، في عملية أطلق عليها "إغلاق الصنبور".

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