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بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرنسا والدول الأوروبية تصنيف تنظيم حزب الله اللبناني كـ "تنظيم إرهابي"، متهماً الحزب بـ "القيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، وفق تعبيره.

جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو اليوم بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي، وذلك وفق ما أوردت على صفحته الرسمية بـ "تويتر".

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخرا وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

وأضاف نتنياهو: "حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية"، مضيفاً: "لذلك أهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فوراً".

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