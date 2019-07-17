عربي

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قرار جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين

بعد احتجاجات بالمخيمات.. لبنان تُصدر قرار جديداً بشأن اللاجئين الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، أنه يتفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه سيقدم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصولهم على إجازات العمل.

وقال بيان لوزارة العمل اللبنانية، إن الوزير اللبناني تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، وتناول البحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وأعرب أبو سليمان لأبو جيش عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم؛ عملًا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون.

والأحد، قالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.

كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية إن مفتشي وزارة العمل نفذوا، خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.

والثلاثاء، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، لا تستهدف الفلسطينيين، لافتاً إلى أن خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولم تأت على ذكرهم.

وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل، جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون.

وأضاف الوزير اللبناني أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، وفق تعبيره.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا في 12 مخيمًا و156 تجمعًا في محافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

أخبار ذات صلة

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ &#34;تنظيم إرهابي&#34;

بشكل فوري.. نتنياهو يدعو أوروبا لتصنيف حزب الله كـ "تنظيم إرهابي"

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

بسبب ليبيا.. حمد بن جاسم يُهاجم مصر والإمارات

بسبب ليبيا.. حمد بن جاسم يُهاجم مصر والإمارات

مجلس الوزراء السعودي يُصدر قراراً جديداً بخصوص المعتمرين

مجلس الوزراء السعودي يُصدر قراراً جديداً بخصوص المعتمرين

دول غربية ومصر والإمارات تدعو لوقف القتال في ليبيا

دول غربية ومصر والإمارات تدعو لوقف القتال في ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

الرئيس محمود عباس يستقبل الدكتور محمد عياش

دولة فلسطين تجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 &#34;فوج الإرادة والصمود&#34;

القدس المفتوحة تطلق حفلات تخريج الفوج 22 "فوج الإرادة والصمود"

الشرطة تضبط ألعاب نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاب نارية ومفرقعات في جنين

إطلاق خط اتصالات مخفض من &#34;بالتل&#34; للأسر المسجلة في &#34;التنمية الاجتماعية&#34;

إطلاق خط اتصالات مخفض من "بالتل" للأسر المسجلة في "التنمية الاجتماعية"

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

لائحة اتهام إسرائيلية ضد أحد سكان غزة بتهمة &#34;ارتكاب جرائم ضد إسرائيل&#34;

لائحة اتهام إسرائيلية ضد أحد سكان غزة بتهمة "ارتكاب جرائم ضد إسرائيل"

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة