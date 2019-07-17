إيران: لن نسمح لإسرائيل وأمريكا بالتلاعب بأمن المنطقة

رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: إن بلاده وحلفاءها "لن يسمحوا لإسرائيل وأميركا بالتلاعب بأمن المنطقة"،







جاء ذلك، في تصريحات صحافية أعقبت لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق (عرب 48).



وأوضح عبد اللهيان أن "إيران على قناعة بأن أمن لبنان هو أمن للمنطقة ككل، وبعض التهديدات التي تقوم بها إسرائيل لا تصب في مصلحة الأمن".وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "ومن أجل الاستهلاك الداخلي، يقوم ببعض الحراك في المنطقة، وهو حراك لا يعود لمصلحة المنطقة". وأشار إلى أننا "نتطلع إلى تطور العلاقات مع لبنان على كافة المستويات".ووصل عبد اللهيان إلى لبنان الأربعاء، في زيارة غير معلنة تستمر أيام، يلتقي فيها مسؤولين لبنانيين، حيث تأتي الزيارة في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.