شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس

بلدية الخليل تنجح بالحصول على قرار بإعادة فتح سدة قلقس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأربعاء، عن موافقة الجانب الإسرائيلي رسمياً لفتح سدة قلقس أمام المواطنين بعد 19 عاماً من إغلاقها، وأكدّ أبو سنينة أن هذه الموافقة لم تكن وليدة اللحظة إنما نتاج جهود وضغوط مورست من قبل السكان الذين يُقدر عددهم بما يزيد عن 5000 نسمة، وجهود بلدية الخليل ووزارة الشؤون المدنية.

وأكدّ أبو سنينة أنّه سيتم عقد لقاء بين بلدية الخليل والشؤون المدنية والإدارة المدنية لوضع آليات العمل، للبدء في تأهيل المفرق و إنشاء دوار فيه وِفق المخططات التي أعدها مهندسو البلدية خلال الأسبوع القادم، موضحاً أهمية فتح السدة فهي بمثابة رابط مروري ما بين طرفي المدينة ويعتبر حلاً لإنهاء معاناة سكان المنطقة اليومية وأساس لتطوير المنطقة وامتدادها ضمن الرؤية الاستراتيجية للمدينة.

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