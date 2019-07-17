مجلس الوزراء يقرر اعتماد العاشر من أكتوبر يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، اعتماد يوم 26/10 من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية.ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بتثبيت مديونيات محطات المحروقات والغاز المتعثرة، مع أخذ ملاحظات وزارة العدل والنائب العام حول التعديلات المطلوبة في القوانين، واعتماد توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر الخاصة بمن تقدموا بطلبات التقاعد.وصادق على الاتفاقية الخاصة بالانضمام إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات Rilo وكذلك على اعتماد شراء أجهزة GPS لاستخدام مراقبي الأبنية في وزارة الحكم المحلي.وقرر مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإنشاء بنك حكومي للاستثمار والتنمية، وقرر اعتماد خط التمكين الذي يشمل خدمة النفاذ الى الإنترنت للأسر التي تتلقى معونات من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون بين وزارتي التنمية الاجتماعية والاتصالات.وفي مستهل الجلسة، أشاد رئيس الوزراء بنتائج الزيارة إلى جمهورية العراق وذلك ضمن خطة التواصل مع الأشقاء العرب في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وفق توجيهات الرئيس، معرباً عن كامل تقديره للعراق رئيساً وحكومة وشعباً على الدعم الاستراتيجي السياسي والاقتصادي لفلسطين.وأطلع اشتيه أعضاء مجلس الوزراء على نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى جمهورية العراق والاتفاق على تأسيس شركات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام من البلدين، وتعزيز التعاون المشترك مع الوزارات العراقية مع وجود لجنة من الطرفين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى تأكيد القادة العراقيين على أن بلدهم ستفي بكامل التزاماتها المالية تجاه فلسطين كما تعهدت في جامعة الدول العربية، وأن مؤسسات ووزارات وأسواق العراق مفتوحة لكل ما هو فلسطيني.وأشار إلى أن من أهم نتائج زيارته والوفد الوزاري ورجال الأعمال، إلى العراق الشقيق، تعهدهم بمنح اللاجئين الفلسطينيين كامل حقوقهم وتحسين أوضاعهم.كما أشار إلى أن الاجتماعات الثنائية بين البلدين تناولت عدة قضايا أهمها: الاستيراد والتصدير والاستثمار والزراعة والطاقة، وفتح بنوك فلسطينية في العراق.وشكر، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على حفاوة الاستقبال.وترحم مجلس الوزراء على روح الاسير نصار طقاطقة، وحمل اسرائيل المسؤولية كاملة عن استشهاده، اثناء خضوعه للتحقيق، وطالب الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبته.وبمناسبة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس، تقدم المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات الذين حافظوا على سير الامتحان على أكمل وجه، وتمنى ان تكون النتائج مبشرة للجميع.