أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

وزير الإعلام نبيل أبو ردينة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الإعلام على أن يكون متزامناً مع عقد اجتماع (77+ الصين) والذي تترأسه دولة فلسطين والبالغ عددهم 135 دولة، وذلك لإيصال صوت فلسطين إلى جميع أنحاء العالم .



كما طالب أبو ردينة في كلمته في الجلسة المغلقة أمام وزراء الإعلام العرب في الدورة 50 والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، برئاسة السعودية، بوضع آلية عمل على الساحة الدولية لإيصال الصوت الفلسطيني دوليا وليس عربيا فقط، كما تم تكليف مجلس وزراء الاعلام في دورته الحالية بدراسة إمكانية الاستفادة من ترؤس دولة فلسطين في اجتماعات (77+ الصين) لعقد ندوة على مستوى وزراء الاعلام العرب في دولة مثل جنيف، أو في مقر جامعة الدول العربية، لنقل رسالة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على كافة وسائل الاعلام العالمية للتأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بمدينة القدس، مؤكدا أن وزراء الاعلام العرب أكدوا ضرورة ان تكون القضية المركزية الفلسطينية حاضرة في المحافل العربية والدولية كافة.



وقال أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وتلفزيون فلسطين: "لقد طالبنا بزيادة الدعم المقدم للقدس، وثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية سياسيا وماليا، مطالبا بضرورة تفعيل كافة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة".



كما أكد ضرورة الحفاظ على القدس وعلى عروبتها، مطالباً بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة سواء من خلال عقد ندوات أو إصدار ما يجب إصداره من بيانات على المستوى الدولي لدعم الموقف الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .