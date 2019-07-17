شؤون فلسطينية

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)
وزير الإعلام نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الإعلام على أن يكون متزامناً مع عقد اجتماع (77+ الصين) والذي تترأسه دولة فلسطين والبالغ عددهم 135 دولة، وذلك لإيصال صوت فلسطين إلى جميع أنحاء العالم .

كما طالب أبو ردينة في كلمته في الجلسة المغلقة أمام وزراء الإعلام العرب في الدورة 50 والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، برئاسة السعودية، بوضع آلية عمل على الساحة الدولية لإيصال الصوت الفلسطيني دوليا وليس عربيا فقط، كما تم تكليف مجلس وزراء الاعلام في دورته الحالية بدراسة إمكانية الاستفادة من ترؤس دولة فلسطين في اجتماعات (77+ الصين) لعقد ندوة على مستوى وزراء الاعلام العرب في دولة مثل جنيف، أو في مقر جامعة الدول العربية، لنقل رسالة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على كافة وسائل الاعلام العالمية للتأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بمدينة القدس، مؤكدا أن وزراء الاعلام العرب أكدوا ضرورة ان تكون القضية المركزية الفلسطينية حاضرة في المحافل العربية والدولية كافة.

وقال أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وتلفزيون فلسطين: "لقد طالبنا بزيادة الدعم المقدم للقدس، وثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية سياسيا وماليا، مطالبا بضرورة تفعيل كافة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة".

كما أكد ضرورة الحفاظ على القدس وعلى عروبتها، مطالباً بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة سواء من خلال عقد ندوات أو إصدار ما يجب إصداره من بيانات على المستوى الدولي لدعم الموقف الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط ألعاب نارية ومفرقعات في جنين

الشرطة تضبط ألعاب نارية ومفرقعات في جنين

مجلس الوزراء يقرر اعتماد العاشر من أكتوبر يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية

مجلس الوزراء يقرر اعتماد العاشر من أكتوبر يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية

إطلاق خط اتصالات مخفض من &#34;بالتل&#34; للأسر المسجلة في &#34;التنمية الاجتماعية&#34;

إطلاق خط اتصالات مخفض من "بالتل" للأسر المسجلة في "التنمية الاجتماعية"

منظومة التكنولوجيا المالية تجتمع في روابي لمناقشة واقع ومستقبل القطاع المالي

منظومة التكنولوجيا المالية تجتمع في روابي لمناقشة واقع ومستقبل القطاع المالي

لنقل موقف المنظمة تجاه القدس..منظمة التعاون تأمر بتشكيل وفد للتوجه لعواصم الدول المؤثرة

لنقل موقف المنظمة تجاه القدس..منظمة التعاون تأمر بتشكيل وفد للتوجه لعواصم الدول المؤثرة

شركة توزيع الكهرباء: جدول التوزيع يعاني عجزاً كبيراً بسبب موجة الحر

شركة توزيع الكهرباء: جدول التوزيع يعاني عجزاً كبيراً بسبب موجة الحر

لائحة اتهام إسرائيلية ضد أحد سكان غزة بتهمة &#34;ارتكاب جرائم ضد إسرائيل&#34;

لائحة اتهام إسرائيلية ضد أحد سكان غزة بتهمة "ارتكاب جرائم ضد إسرائيل"

سلطات الاحتلال تهدم أربعة متاجر في حي سلوان

سلطات الاحتلال تهدم أربعة متاجر في حي سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

إطلاق خط اتصالات مخفض من &#34;بالتل&#34; للأسر المسجلة في &#34;التنمية الاجتماعية&#34;

إطلاق خط اتصالات مخفض من "بالتل" للأسر المسجلة في "التنمية الاجتماعية"

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

أبو ردينة يطالب بعقد اجتماع لوزراء الإعلام العرب يتزامن مع اجتماعات(77+ الصين)

سلطات الاحتلال تهدم أربعة متاجر في حي سلوان

سلطات الاحتلال تهدم أربعة متاجر في حي سلوان

&#34;التنفيذية&#34; تحذر من سياسة التطهير العرقي والتعرض للبنايات السكنية في وادي الحمص

"التنفيذية" تحذر من سياسة التطهير العرقي والتعرض للبنايات السكنية في وادي الحمص

لجنة اللاجئين بالجبهة الشعبية تدين الإجراءات اللبنانية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين

لجنة اللاجئين بالجبهة الشعبية تدين الإجراءات اللبنانية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين

الوزير أبو سيف يبحث مع مدير عام الوايبو حقوق الملكية الفكرية

الوزير أبو سيف يبحث مع مدير عام الوايبو حقوق الملكية الفكرية

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب جيب بخانيونس

إصابة أربعة مواطنين بانقلاب جيب بخانيونس

الاحتلال يهدم جزءاً من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

الاحتلال يهدم جزءاً من منزل ومنشآت في بلدة الجيب بالقدس

منوعات

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

محمود العسيلي يحرج معجبًا بطريقة مُهينة خلال حفل فني

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أول لقاء يجمع دنيا بطمة وحلا الترك بعد قطيعة طويلة

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفي.. كيف تغير شكلها؟

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

نهاية مُفجعة لقصة حبهما الأسطورية.. ملك ماليزيا يُطلق زوجته ملكة جمال روسيا

&#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين&#34;: فيلم &#34;الكوفية&#34;...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

"شاشات الـ11 لسينما المرأة في فلسطين": فيلم "الكوفية"...حين تضمد الكوفية جراح الوطن

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

لورا أبو أسعد تعود بعد غياب 7 سنوات.. شاهدوا كيف أصبح شكلها؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

خطوبة حلا الترك تُحدث ضجة.. أين الحقيقة؟

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي

ريا أبي راشد تتصدّرُ &#34;غوغل&#34; بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

ريا أبي راشد تتصدّرُ "غوغل" بسبب هذه الصور التي كشفتها بعد سنوات

عربي

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الأطراف السودانية تُوقع على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الجيش الليبي يُعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق من محاور القتال بجنوب طرابلس

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

الكويت تستنكر بيان منظمة دولية بشأن تسليم ثمانية مطلوبين لمصر

السعودية ترفض &#34;إدعاءات&#34; قطر بشأن مناسك الحج والعمرة

السعودية ترفض "إدعاءات" قطر بشأن مناسك الحج والعمرة