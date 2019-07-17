شركة توزيع الكهرباء: جدول التوزيع يعاني عجزاً كبيراً بسبب موجة الحر





وقالت الشركة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إن معدل الطلب على الطاقة اليوم وتحديداً عند الساعة الثالثة بعد الظهر بلغ 512 ميجاوات، وذلك نظراً لموجة الحر الحالية.





وأضافت أن هذا المعدل هو أقصى قيمة تسجل لهذا الصيف، كما أن كمية الطاقة المستلمة من محطة التوليد انخفضت لقرابة 60 ميجاوات، بسبب تلك الموجة.





وتابعت شركة توزيع الكهرباء: أن جدول توزيع الكهرباء يعاني عجزاً كبيراً نتيجة ذلك.

خاص دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، أن عجزاً كبيراً يعاني منه جدول توزيع الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة الحالية.