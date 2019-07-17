لائحة اتهام إسرائيلية ضد أحد سكان غزة بتهمة "ارتكاب جرائم ضد إسرائيل"





وضمن لائحة الاتهام، سمح قرموط لنشطاء من حركة حماس بتمديد كابلات الكهرباء التي تفعّل الصواريخ إلى منزله، بحيث يمكنهم من إطلاق الصواريخ من داخل المنزل، دون الاقتراب من قاذفات الصواريخ.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية قدّم لائحة اتهام ضد أحد سكان غزة وهو يوسف قرموط، لارتكابه "جرائم ضد أمن الدولة" وتقديمه الخدمة لمنظمة "إرهابية"، وفق زعمه.