سلطات الاحتلال تهدم أربعة متاجر في حي سلوان

هدم منزل في القدس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اأربعة محلات تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تعود ملكيتها للمواطن محمد العباسي.



وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية حوش أبو تايه في حي عين اللوزة بالبلدة وشرعت بعملية الهدم.



وجرى الاعتداء بالضرب على الشبان المتواجدين في محيط الهدم، ومنعتهم شرطة الاحتلال من التواجد في الحي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأفادت مصادر محلية، يوم أمس الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال أبلغت المواطن محمد العباسي أنها ستهدم منشأته التجارية الواقعة في حي عين اللوزة، اليوم.



كما شرعت عائلة المواطن محمد العباسي بتفريغ المحلات التجارية الاربعة منذ تسلمها الاخطار، تنفيذا لقرار بلدية الاحتلال بالهدم؛ بحجة البناء دون ترخيص.